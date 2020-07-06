Angola-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırında çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Angola- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında çıkan çatışmada bir Angola askeri hayatını kaybetti, bir KDC'li istihbarat görevlisi yaralandı.

KDC'nin güneyindeki Kasai Eyaleti İçişleri ve Güvenlik Bakanı Deller Kawino, basına yaptığı açıklamada, Kasai sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada bir KDC istihbarat görevlisinin yaralandığını ve bir Angola askerinin öldüğünü duyurdu.



Bir grup Angolo askerinin 3 kilometre sınır ihlali yaptığını belirten Kawino, "Sınırı geçen Angola askerlerinin görüntülerini kaydetmeye çalışan bir KDC istihbarat görevlisi Angola askerlerinin ateşi sonucu yaralandı. KDC'li askerlerin karşılık vermesi sonucunda ise maalesef bir Angola askeri hayatını kaybetti." dedi

Angola askerleri, terörle mücadele kapsamında sınırda yürüttüğü operasyonlarda sık sık sınır ihlali yapıyor.