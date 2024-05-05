Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinden sonra intihar etmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Garipoğlu'nun intihar etmeden 1 gün önce anne ve babasıyla açık görüşte bir araya geldiği belirlenirken intihardan önceki son voltası da görüntülerde yer aldı.
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5.05.2024 10:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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