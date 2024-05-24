Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'ta saldırıları durdurmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

24.05.2024 19:19  Güncelleme: 19:34
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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'a saldırılarıyla ilgili aldığı "İsrail, Refah saldırısını durdurmalı" kararıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak karardan memnuniyet duyulduğunu belirtti.

"İSRAİL KARARLARI SÜRATLE YERİNE GETİRMELİ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KARAR ÇOK HAYATİ

Kararla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden şu ifadelerle bir paylaşım yaptı: "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır."

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN "İSRAİL SALDIRILARI DURDURMALI" KARARI

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a saldırılarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Refah'ın durumunun "felaket" boyutunda olduğunu söyleyen mahkeme, son mahkeme kararından bugüne, insani durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. Mahkeme, insani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını ifade ederek " İsrail, Refah saldırısını durdurmalı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ASKERİ OPERASYONLARIN SONLANDIRILMASI İSTENDİ

Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "imha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan'dan İsrail'in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istedi.

İSRAİL, SOYKIRIM SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika'nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok." ifadelerini kullandı.

Savunmasında Güney Afrika'nın iddiaları yanıtlamak yerine Hamas'ın saldırılarını anlatan ve Güney Afrika'yı Hamas'ı korumakla suçlayan Noam, "Güney Afrika gerçeğin ya da hukukun peşinde değil, mahkemenin yetkilerini kötüye kullanmanın peşinde." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

İSRAİL'E KARŞI TALEP EDİLEN YENİ TEDBİRLER

  • İsrail, Refah'taki askeri saldırılarını durduracak ve derhal geri çekilecek.
  • İsrail, Gazze'deki durumu incelemek ve delillerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak amacıyla BM kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve gazetecilerin Gazze'ye engelsiz erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için derhal tüm etkili önlemleri alacak ve ordusunun, erişimi engelleyecek şekilde hareket etmemesini sağlayacak.
  • İsrail, yeni tedbir kararının açıklanmasından sonra bir hafta içinde hem önceki tedbirlerin hem de yeni talep edilen tedbirlerin uygulanması için aldığı önlemleri anlatan erişime açık bir raporu Divan'a sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir. Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

"İSRAİL, ASKERİ OPERASYONU DURDURMAK ZORUNDA"

Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi ve 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verildi.

"SORUŞTURMA EKİBİNE ENGEL OLUNMAMALI"

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini vurgulayarak İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

"REFAH SINIR KAPISI AÇIK TUTULMALI"

Mahkeme, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'na rapor sunması gerektiğine hükmetti ve "İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı" dedi.

İSRAİL, 1 AY İÇİNDE RAPOR SUNACAK

Karar gereği, İsrail'in Refah'taki 'askeri operasyonunu' durdurması, Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınırını insani yardım girişi için açması, soruşturma yetkililerinin ve olay araştırma misyonlarının Gazze'ye erişimini sağlaması ve bu tedbirleri uygulama konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiği ile ilgili UAD'ye bir rapor sunması gerekiyor.

NETANYAHU, KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarına verilecek yanıtı ele almak üzere kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi. İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek yanıtın ele alınacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmıştı. Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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  • Salih Doğan: İç işleri ve Dış İşleri iyi çalışıyor. 9 1 Yanıtla
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  • Mehmetali Karatay: İsrailin çokta omurumda sanki 0 0 Yanıtla

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