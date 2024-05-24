İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı - Son Dakika
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İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı

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İstanbul'dan Ordu'ya Mahmut Efendi Cemaati mensupları, tebliğ yapmak isterken vatandaştan tepki gördü. Cemaat üyeleri namaz ve sevgi tavsiyesinde bulunduklarını belirtirken vatandaşın "Namazdan milleti siz soğuttunuz" tepkisiyle karşılaştı.

24.05.2024 19:03
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İstanbul'dan Ordu'ya tebliğ için giden Mahmut Efendi Cemaati mensupları, vatandaştan beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Hiçbir maddi ve siyasi beklentilerinin olmadığını söyleyen cemaat üyeleri namaz ve sevgi tavsiyesinde bulunduklarını belirtirken vatandaşın "Namazdan milleti siz soğuttunuz, dini siz böldünüz." sözlerine maruz kaldı.

"SADECE NAMAZI HATIRLATMAK İÇİN"

Ordu'ya İstanbul'dan gelerek tebliğ yapmaya çalışan cemaat üyeleri bir cadde üzerinde karşılaştıkları vatandaşa amaçlarını "Sadece namazı hatırlatıyoruz, birbirimizi sevelim diyoruz." sözleriyle açıkladı. Bu sözler üzerine konuşmaya başlayan vatandaş, gittikçe yükselen bir ses tonuyla tebliğ yapmaya çalışanlara tepkisini gösterdi.

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

"CEMAATÇİLER YUVAMI DAĞITTILAR"

Vatandaş tepki dolu sözlerinde "Namazdan milleti siz soğuttunuz, dini siz böldünüz, cemaati-tarikatı siz çıkardınız. Bu milletten ne istiyorsunuz? İslam dininden başka bir din var mı? Defolun gidin buradan. Cemaatçiler benim yuvamı dağıttılar, benim çocuğumu elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

Vatandaş sözlerinin sonunda "S.. gidin buradan." diye küfrederken cemaat üyeleri, karşılaştıkları tepkiye "Selam" diyerek oradan uzaklaştı.

İstanbul\'dan Ordu\'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Bu Kim: Allah kalbi mühürlemişse hocada açamaz onlar sogutmadi kalpler mühürlü bak iyiligede tahammül edemiyorlar Allahim sen bizim kalbimizi koru 93 68 Yanıtla
    İbrahim ozturk: ne hocası kim bunlar milyonluk aeabalara biniyorlar 83 63
  • Abdullah Kara: Kalbi karanlıkta ve mühürlenmişse namaza davet edene tahammül dahi edemez..mahşerde o hocaya yaptığın hakaretin bedelini ödeyince anlarsın tevazuyu.. 66 42 Yanıtla
    İbrahim ozturk: amenoooo 10 21
  • İbrahim ozturk: sakalında meymenet 45 60 Yanıtla
    İbrahim ozturk: yok 28 34
  • Behzat: ya arkadaşlar kim ne bunlar 47 42 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu: Namazda bahane olmaz o soğuttu bu soğuttu öyle Namazdan soğunmaz Allah cc bizi Namaz kılanlardan eylesin 68 12 Yanıtla
    Çağdaş Sümer: namaz Allaha derin saygı duyandan başkasına ağır gelir ayet... 8 2
  • Ahmet yesil: tarikat cemaatlerine aklım ermiyor. şeyhleri zartları zurt ları zevki sefa içinde cemaat te onlara kölelik peşinde. Allah'a kulluk edin, nedir bu şeyhlere kulluğunuz. 51 25 Yanıtla
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