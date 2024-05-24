İstanbul\'dan Ordu\'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı

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Kola tutkunlarını yıkan haber! Yapılan zam öyle böyle değil

İstanbul'dan Ordu'ya tebliğ için giden Mahmut Efendi Cemaati mensupları, vatandaştan beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Hiçbir maddi ve siyasi beklentilerinin olmadığını söyleyen cemaat üyeleri namaz ve sevgi tavsiyesinde bulunduklarını belirtirken vatandaşın "Namazdan milleti siz soğuttunuz, dini siz böldünüz." sözlerine maruz kaldı.

"SADECE NAMAZI HATIRLATMAK İÇİN"

Ordu'ya İstanbul'dan gelerek tebliğ yapmaya çalışan cemaat üyeleri bir cadde üzerinde karşılaştıkları vatandaşa amaçlarını "Sadece namazı hatırlatıyoruz, birbirimizi sevelim diyoruz." sözleriyle açıkladı. Bu sözler üzerine konuşmaya başlayan vatandaş, gittikçe yükselen bir ses tonuyla tebliğ yapmaya çalışanlara tepkisini gösterdi.

"CEMAATÇİLER YUVAMI DAĞITTILAR"

Vatandaş tepki dolu sözlerinde "Namazdan milleti siz soğuttunuz, dini siz böldünüz, cemaati-tarikatı siz çıkardınız. Bu milletten ne istiyorsunuz? İslam dininden başka bir din var mı? Defolun gidin buradan. Cemaatçiler benim yuvamı dağıttılar, benim çocuğumu elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

Vatandaş sözlerinin sonunda "S.. gidin buradan." diye küfrederken cemaat üyeleri, karşılaştıkları tepkiye "Selam" diyerek oradan uzaklaştı.