Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak

Geniş Video İzle

31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkması AK Parti içinde değişim iddialarına neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yönlendirmelerle adım atmayacağız. Değişim, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak" sözleriyle tartışmalara noktayı koyduğu öğrenildi.

05.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçimlerinde istenen neticelerin alınamaması AK Parti içinde değişim tartışmalarına neden olurken, Ankara kulislerinde kabine ve parti içindeki bazı isimlerin görevden alınacağı iddia edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yapılan istişare toplantılarında kamuoyunda gündeme gelen değişim iddialarına noktayı koyduğu öğrenildi.

"ARAMIZA FİTNE VE FESAT SOKMAYACAĞIZ"

Partinin ve davanın geleceğinin herkesin geleceğinden daha önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Ama bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın" mesajı verdiği ortaya çıktı.

"SAYIN BAHÇELİ İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sorunlar yaşadıkları iddialarına ilişkin de "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" dediği ifade ediliyor.

Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tekin demir demir: hala kuyruğu dik tutma derdinde 24 14 Yanıtla
    Bilgi Yıldız: sevmeyebilirsiniz desteklemeyebilirsiniz ama bu insan bu ülkenin cumhurbaşkanı daha saygılı lütfen 22 21 Sabri İnce: tekin demir. O patilerin ile nasıl klavye kullanıyorsun .? 7 8 Erol MARASLI: Sonun başlangıcı başladı.bu saatten sonra ne yaparsa yapsın halk artık uyandı gerçek yüzlerini gördü.22 yıldır denetlenemeyen,her türlü arsızlıgı yolsuzlugu devlet gücüyle kapatan bir sistem bitmeye mahkumdur. 6 0
  • İshak Klein: Recep!.. endgame :) 3 5 Yanıtla
    Cihangir Polat: iso the game begins again and again;) 3 2

12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement