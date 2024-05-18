Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı

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Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 6 kilo altın takılırken, halay çekenlerin üzerine dolar ve TL saçıldı. Takılan altınlardan dolayı gelinin zaman zaman hareket etmekte zorlandığı gözlendi.

DESTE DESTE PARALAR HAVADA UÇUŞTU

İzol aşireti mensubu iş insanı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen düğüne, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin nikahlarını kıymasının ardından dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolar ile Türk lirası banknotları saçtı. Deste deste dolarların ve Türk lirasının havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 10 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

6 KİLO AĞIRLIĞIND ALTIN TAKILDI

Yöresel yemek ikramı yapılan düğünde, özel kutu ve tepsilerde getirilen 6 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye gibi takılar geline takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para ve altın koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktaki zarflar, iki valize dolduruldu.

"HAVAYA ATEŞ AÇMAYIN" UYARISI

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde çiftin yakınları, davetlileri havaya ateş açmamaları konusunda sık sık uyardı.