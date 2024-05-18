CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? - Son Dakika
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CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Eğitim Mitingi"nde atanamayan öğretmenler üzerinden hükümete yüklendi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? 'Emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması!" dedi. CHP lideri Özel, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredat taslağına da sert tepki gösterdi.

18.05.2024 16:13  Güncelleme: 17:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği "Büyük Eğitim Mitingi"nde yaptığı konuşmada, atanamayan öğretmenleri, mülakat konusunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı eleştirdi. Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?" dedi.

Atanması yapılmayan öğretmenlerin ve eğitim dünyasının sorunlarının dile getirilmek için İstanbul'da düzenlenen "Büyük Eğitim Mitingi"ne CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, geçtiğimiz günlerde eski öğrencisi tarafından katledilen lise müdürü İbrahim Oktugan'ı anarak, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan'ı, terör örgütünün katlettiği Aybike öğretmeni minnetle anıyoruz. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan ilk işçi mitinginin yapıldığı bir meydan. Saraçhane'den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Bu meydanda bugün atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredat itiraz edenler var." şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

Atanamayan öğretmenleri gündemine alan Özel, "Bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar atanmayan öğretmenler. Kaldırılacağına söz verilen mülakatın sınavda 1,2. olduğu halde sorulan soruya yandaşça cevap veremediği için liyakatli olduğu halde mülakat mağdurlarıyla birlikte herkes ve onlara destek olmak üzere burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum." dedi.

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

"1 MİLYON GÜNAHSIZI NİYE OKUTTUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun? Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

YENİ MÜFREDAT TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredatı da eleştiren Özel, "Bu müfredatta Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yer almadığını, Milli Eğitim Bakanı'nın cumhuriyetle sorunu olduğunu" ifade etti.

Atatürk ve ülkenin kurucu kadroları ile sorunu olan müfredatın yok hükmünde olduğunu belirten Özel, "Bu müfredatta Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yerine bütün ifadeler sadece Türkiye diye değiştirilmiştir. Bakan'ın fikri neyse zikri odur, metni odur. Cumhuriyetle derdi olan bir bakan, cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok denilecek kadar az anılmıştır. Bu müfredatta Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının adı yoktur. Onlara saygı yoktur. Onlara hürmet yoktur. Kurtuluş Savaşı kahramanları bu ülkenin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Önceki müfredattan alıntı ile fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilecek derken şimdi yerine akl-ı selim, vicdan-ı selim, kalb-i selim nesiller denilmektedir. Fikri hür yerine, vicdanı hür yerine, vicdan-ı selim diyorsanız sizin yetiştirecek neslin hür olmasından, hürriyetten özgürlüklerden, özgür düşünceden sorununuz var demektir. Metinden hürriyet kelimesini çıkaracak kadar özgürlüklere düşman bu bağnaz anlayışı kınıyoruz." dedi.

CHP lideri Özel, Erdoğan\'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Atilla Ata: İnsan 4 yıl okutulup sonra mülakat yapılarak sen bu mesleği icra edecek vasıflara sahip değilsin denilir mi? Bu hangi vicdana sığar.? 13 10 Yanıtla
  • Mert kursun : Butun okuyanlar niye devlet memuru oluyor salla basini al maasinimi baska is dali yokmu bu memlekette iyi okudular diye herkezi memur yapin vergiye gecirin biz calisan esnaf da odeyelim ozgur bey secilince bunu size yedirirler bakalim kac ay maas odeyeceksiniz eyt yide siz secimden once ortaya attiniz suan emeklinin hali ortada 17 2 Yanıtla
    Çengelköylü: ÖZGÜR BEY KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER BEN KOLTUK DÖŞEME İŞİ YAPIYORUM 25 YILDIR YANIMDA ÇALIŞACAK YETİŞTİRECEĞİM ÇIRAK BULAMADIM DEVLET İŞİ ON DÖNÜM BOSTAN YANGEL YAT OSMAN EFENDİ AY SONU BANKAMATİKTE MAAŞ HAZIR SENEDE 100-130 GÜN TATİLDE VAR BU KADAR RAHATLIK VARKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞILIRMI ARTI BİRDE ÖZEL DERS VERİR ORDANDA 3-5 YOLUNU BULUR ULAŞIMDA İNDİRİMLİ BENİM MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN SEVGİLİ MADENCİM SENENİN ORTALAMA 150- 200 GÜNÜ GÜNEŞE HASRET KALMIŞ 15 2 Çengelköylü: DEVLET AİLELERE TAAHHÜTMÜ VERDİ 3 ÇOCUKTAN BİRİ ÖĞRETMEN OLCAK BİRİ POLİS OLCAK BİRİDE İMAM OLSUN E E E E BU ÜLKEDE KİM ÇALIŞACAK OTO SANAYİDE ÇALIŞANLAR MADENDE ÇALIŞANLAR KIRK DERECE SICAKTA TARLADA ÇALIŞANLAR BU VATAN TOPRAKLARINI BEKLEYEN UZMAN ER UZMAN ERBAŞLAR SINIRDA EKSİ 25 DERECE SOĞUKTA KARLA ABDEST ALIP VATANI KORUYAN MEHMETÇİKLERİMİZ İNSAN DEĞİLMİ YOK ÖYLE YAĞMA ÇALIŞACAKSIN 1 0
  • İsmail Yılmaz: Öğretmenlik dışında okuyan yok heralde!? 15 2 Yanıtla
    Mert kursun : Yok beles maas 5 2 Çengelköylü: DEVLET ANNE BABALARA SESLENDİ EN AZ 3 ÇOCUK YAPIN DİYE AMA DEVLET DOĞAN ÇOCUK İÇİN BUNLAR ÖĞRETMENLİK İÇİN OKUMALI EN AZ BİR MİLYON ÖĞRETMEN OLSUN DİYE TAAHHÜTTE BULUNMADI 2 1 GÖKALP ŞAHİN: Okumak bedava. Yok yatış yok beleş derken... Bir okuyup atanamayıp rezil olan pişman, bir de atanıp rezil olan pişman. Bir de pasetlerinden ağzı sulanıp, ağzı köpürüp karşıdan kolayca laf edenler pişman. Ama ne diye pişmanlar o da belli değil. 0 0
  • Şerafettin Bilici: Bu ülkede sadece üniversiteyi ögretmenin adayları ı okudu arkadaş muhalefet bey diyer üniversite okuyanların ataması neden hiç gündem olmuyor hayırdır 12 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Herkes öğretmen olmak zorunda değil. Devletin yüz bin öğretmene ihtiyacı var , öğretmen olmak için okuyan beşyüz bin kişi. Başka bölüm yok mu ? 9 0 Yanıtla
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