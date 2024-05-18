CHP lideri Özel, Erdoğan\'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği "Büyük Eğitim Mitingi"nde yaptığı konuşmada, atanamayan öğretmenleri, mülakat konusunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı eleştirdi. Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?" dedi.

Atanması yapılmayan öğretmenlerin ve eğitim dünyasının sorunlarının dile getirilmek için İstanbul'da düzenlenen "Büyük Eğitim Mitingi"ne CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, geçtiğimiz günlerde eski öğrencisi tarafından katledilen lise müdürü İbrahim Oktugan'ı anarak, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan'ı, terör örgütünün katlettiği Aybike öğretmeni minnetle anıyoruz. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan ilk işçi mitinginin yapıldığı bir meydan. Saraçhane'den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Bu meydanda bugün atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredat itiraz edenler var." şeklinde konuştu.

Atanamayan öğretmenleri gündemine alan Özel, "Bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar atanmayan öğretmenler. Kaldırılacağına söz verilen mülakatın sınavda 1,2. olduğu halde sorulan soruya yandaşça cevap veremediği için liyakatli olduğu halde mülakat mağdurlarıyla birlikte herkes ve onlara destek olmak üzere burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum." dedi.

"1 MİLYON GÜNAHSIZI NİYE OKUTTUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun? Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?" ifadelerini kullandı.

YENİ MÜFREDAT TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredatı da eleştiren Özel, "Bu müfredatta Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yer almadığını, Milli Eğitim Bakanı'nın cumhuriyetle sorunu olduğunu" ifade etti.

Atatürk ve ülkenin kurucu kadroları ile sorunu olan müfredatın yok hükmünde olduğunu belirten Özel, "Bu müfredatta Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yerine bütün ifadeler sadece Türkiye diye değiştirilmiştir. Bakan'ın fikri neyse zikri odur, metni odur. Cumhuriyetle derdi olan bir bakan, cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok denilecek kadar az anılmıştır. Bu müfredatta Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının adı yoktur. Onlara saygı yoktur. Onlara hürmet yoktur. Kurtuluş Savaşı kahramanları bu ülkenin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Önceki müfredattan alıntı ile fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilecek derken şimdi yerine akl-ı selim, vicdan-ı selim, kalb-i selim nesiller denilmektedir. Fikri hür yerine, vicdanı hür yerine, vicdan-ı selim diyorsanız sizin yetiştirecek neslin hür olmasından, hürriyetten özgürlüklerden, özgür düşünceden sorununuz var demektir. Metinden hürriyet kelimesini çıkaracak kadar özgürlüklere düşman bu bağnaz anlayışı kınıyoruz." dedi.