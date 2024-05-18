Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi - Son Dakika
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Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi

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Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Ayar-3 operasyonları sonucunda, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

18.05.2024 16:19
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Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonları kapsamında, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 50 milyon lira değere sahip altın ele geçirildi.

4 ŞEHİRDE "AYAR-3" OPERASYONU

Adana merkezli 4 şehirde Ayar-3 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 50 milyon lira değere sahip altın ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi: "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta 'Ayar-3' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet Reşat altın ele geçirildi. 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu."

Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çengelköylü: BENDE SORUYORUM KENDİME SOKAKLARDA 18- 25 YAŞLARI ARASINDAKİ GENÇLERİN ALTINDA SON MODEL SİYAH ÇAKARLI ARAÇLAR VAR ACABA BABALARI NE İŞ YAPIYORDA BU LÜX ARAÇLARA BİNİYOR DERDİM ARAÇLARDA ÇAKAR VAR SİYAH FİLİM İÇİ GÖRÜNMÜYOR TRAFİKTE PEK İLGİLENMEZ POLİS NE YAPSIN KONTROL YAPSA KENDİNİ ERZURUMDA BULMA KORKUSU VAR 4 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Sonuç Kasada yine para yok 2 1 Yanıtla

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