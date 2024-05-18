Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı

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Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı. Aralık ayına kadar takımda futbol oynamaya devam edecek olan Navas, daha sonra kulüp içinde istediği görevi yapabilecek. Sevilla altyapısından yetişen İspanyol futbolcu, futbolu bırakana kadar alacağı maaşı da bir vakfa bağışlayacak.

18.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:29
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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, altyapısından 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sözleşme imzaladı.

ÖMÜR BOYU TAKIMDA KALACAK

Jesus Navas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bir kez bile yeni sözleşme teklifi gelmemesi nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Başkan Jose Maria del Nido Carrasco ile görüşen Navas, Sevilla ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu ile ömür boyu sözleşme imzalandı.

Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı

İSTEDİĞİ GÖREVİ YAPACAK

38 yaşındaki Navas, Aralık 2024'e kadar Sevilla'da futbol oynamaya devam edecek. İspanyol futbolcu, daha sonra kulüp içinde istediği görevde çalışabilecek. Jesus Navas, futbolu bırakana kadar olan süreçte maaş almayacağını ve maaşının bir vakfa bağışlanacağını söyledi.

Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla'nın altyapısından yetişen Jesus Navas, İspanyol ekibiyle kariyeri boyunca 684 maça çıktı. Navas, bu karşılaşmalarda 37 gol, 119 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.

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Son Dakika Spor Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı - Son Dakika

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