İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail savaş uçakları, işgal altındaki kentte bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini vurdu. Saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

18.05.2024 16:45  Güncelleme: 17:53
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, çoğu kadın ve çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane çevresini vurdu: 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişi can verdi

10'U ÇOCUK 28 KİŞİ CAN VERDİ

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı. Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane çevresini vurdu: 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişi can verdi

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane çevresini vurdu: 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişi can verdi

35 BİNDEN FAZLA GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane çevresini vurdu: 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişi can verdi

628 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail, Gazze\'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Polat: Ya allah askina yok mu 3 milyar dunya nufusunda bir selahaddin eyyubi 11 0 Yanıtla
  • Özgur Menekşe: uyumaya devam cehennem bizleri bekliyo 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Alsa: Biz müslüman değiliz müslüman olsaydık 35 bin kişiyi değil ,neyse kelimelerim başka yere gider 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: ADOF çok haklıymış . 1 0 Yanıtla

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