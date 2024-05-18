Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya\'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

18.05.2024 17:41  Güncelleme: 17:52
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Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infiale yol açtı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

HAYVANA EZİYET EDEN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvana eziyet eden şahıslara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

"ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

Bakan Tunç paylaşımında "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır." dedi.

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Suluova, Amasya, Altay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Musa Çöpden: çok şükür yarabbim cok mutlu oldum ya yeminle şu haberi aldım ya inşallah yıllarca 4 duvar arasında yaşarsınız 74 4 Yanıtla
  • Bu Kim: beter olsunlar hayvana merhameti olmayanin insana merhamet etmesini beklemeyin 63 0 Yanıtla
  • Burkay Kırgezen: İnsan denmez bunlara bir cana nasıl yapılır anlamıyorum 50 0 Yanıtla
  • Celal Beştaş: Adelet hep boyle hizli tecelli etse 45 0 Yanıtla
  • Metin Öztürk: Arada sırada da olsa adaletin işlediğini görmek güzel.Gökyüzüne hasret,yatın bakalım. 37 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: yarın 2 gün sonra salıvermeyin ÇÜRÜSÜNLER İÇERDE 36 0 Yanıtla
  • Zekai Kara: Eziyeti yapanlara aynısını ceza olarak verin 23 0 Yanıtla
  • Adem Kuşcu: Olay çok vahim. Avukat beyin açıklaması daha da vahim! 19 0 Yanıtla
  • Ali null: Tek kelime iyi olmuş 17 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: Allah razı olsun hayvanın hakkını aldın dünyada bile olsa sayın savci 15 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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