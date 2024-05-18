At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti - Son Dakika
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At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti

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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan 'Maiden' yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.

18.05.2024 15:39
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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan "Maiden" yarışında apranti (genç binici) Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Yüreklerin ağza geldiği kazada Keskin'in yarıştığı tay, Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti.

ARADA KALAN TAY DÜŞTÜ

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1'nci koşusu olan "Maiden" mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki "Luxor Boy" ve jokey Hışman Çizik'in bindiği "Lord Şahı" isimli tayın arasında kalan "Rüstem Nizan" isimli tay düştü.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

KUM PİSTE SAVRULAN GENÇ BİNİCİNİN ÜZERİNDEN TAY GEÇTİ

Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan'ın üzerindeki apranti (genç binici) Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından yarışı takip eden "Zafere Koşan" isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i üzerinden düşürdü. Keskin'in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, pistte kendisini yere bıraktı.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Feci kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Mehmet Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, jokey Mehmet Keskin'e de sağlık ekipleri hipodromda müdahalede bulundu. Sansar'ın günün ikinci koşusunda bineceği "Furkanmert" isimli taya, apranti Furkan Çetin bindi. Fatih Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti
Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti
Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti
Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti
Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti
At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Keskin, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • GÖKHAN DUMAN: geçmiş acill şifalar dileriz arkadaşlara iş kazası yaşanmış malesef. 0 0 Yanıtla

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