Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon sonunda görevi bırakacağını açıklayan Sergen Yalçın'ın yeri doldu. Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Brezilyalı teknik adam için lig bittikten sonra Antalya'da imza töreni düzenlenecek. Alex'in yardımcılığını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak.

18.05.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yeni sezonda teknik direktörlerinin Alex de Souza olacağını açıkladı. Akdeniz ekibi, ismi uzun süredir gündemde olan Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

"YARDIMLARI MEHMET AURELIO VE 2 BREZİLYALI TEKNİK ADAM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlatan Evren "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

"ANTALYASPOR'A ÇOK YAKIŞACAK"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

"HAZIR MISIN ANTALYA?"

Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Alex de Souza, kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoyla taraftara mesaj gönderdi. Alex, videoda "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Ve bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında, Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum! Seversin!" sözlerini sarf etti.

1 YILDIR BOŞTAYDI

Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırarak başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Brezilya Serie B ekibi Avai'de görev yaptı. Alex de Souza, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Alex De Souza, Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Evren, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • GÖKHAN DUMAN: hoş geldin alexxx alexxx seviyoruz seni zararını görmedik. 34 1 Yanıtla
  • Yalçın Batur: Alex kadıköye fenerbahçeye rakip olarak gelecek hayat işte ?? 27 2 Yanıtla
    AHMET null: 3 puan. FB YAZDI 5 17 Mustafa Naz: hic utanmadan 3 puan fenere yazdi diyorsunuz ya cok ilginc.bulent uygun icinde diyordunuz. fb formasi giymislerin duygulari karismaz kardessss.gorecez arda turani gsninde 6 puani cepte 16 2
  • Erol Çolak: hoş geldin KRAL ALEX 25 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Şaka yapmıyorum takımı küme düşürebilir. Daha önce sivassporu çalıştıran Roberto Carlos gibi düşünün. Etkisiz eleman. Sadece popülarite. 3 16 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Gs beleş puan alamayacak -6 8 5 Yanıtla
  • ahmet ben: Sergen Beşiktaş a 4 2 Yanıtla

19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement