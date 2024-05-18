Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile derbi maçında karşılaşacak olan lider Galatasaray, ezeli rakibinin 6 puan önünde yer alıyor. Dev derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda yönetim kesenin ağzını açtı.

TARİHİ PRİM

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, futbolculara hem derbi maçın kazanılması hem de şampiyonluğa ulaşılması durumunda tarihi bir prim vermeyi kararlaştırdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefleyen yönetim, belirlenen başarıya ulaşılması halinde takıma 10 milyon TL tutarında bir prim dağıtacak.

FUTBOLCULAR TEŞEKKÜR ETTİ

Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da oyuncular, bu prim kararından oldukça memnun. Sarı-kırmızılı futbolcular, kesenin ağzını açtığı için teknik heyet aracılığıyla yönetime teşekkür etti.