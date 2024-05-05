Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı - Son Dakika
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Dünya

Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da turistlerin ve çocukların yoğun olarak tercih ettiği Bangsaen Plajı'nda mide bulandıran bir olay yaşandı. OnlyFans isimli cinsel içerikli paylaşım platformundan para kazanmak isteyen bir kadın hayranıyla cinsel ilişkiye girdi. Sosyal medya kullanıcıları 2 milyondan fazla izlenen videoya büyük tepki gösterirken, polis ekipleri 26 yaşındaki kadını yakalayarak kamusal huzuru bozma suçlamasıyla yaklaşık 54 dolar para cezası verdi.

05.05.2024 10:58  Güncelleme: 11:03
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Tayland'da turistlerin ve çocuklu ailelerin yoğun olarak tercih ettiği Chon Buri bölgesindeki Bangsaen Plajı'nda herkesin ortasında mide bulandıran bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın OnlyFans isimli cinsel içerikli paylaşım platformundan para kazanmak için plajdaki palmiye ağaçlarının yanında bir "hayranı" ile cinsel ilişkiye girdi.

"NEDEN BUNU EVLERİNDE YAPMIYORLAR"

Videoda önce eteğini kaldırarak uygunsuz pozlar veren kadın daha sonra yanına gelen adamla cinsel ilişkiye girdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca infial yarattı. Bölgede yaşayan birçok sosyal medya kullanıcısı yetkilileri göreve çağırırken kadının yakalanması için kampanya başlattı. Bölge sakinleri, "Neden otelde ya da evlerinde bunu yapmıyorlar. Bu görüntüler gençler üzerinde olumsuz etki bırakabilir" dedi.

Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Video kısa bir süre içinde 2 milyondan fazla izlenirken görüntülerin plaj kasabasının imajını bozacağından endişe eden yetkililer harekete geçti. Videonun geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında çekilmiş olabileceğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

VİDEODAKİ KADIN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yetkililer 26 yaşındaki bir kadını yakaladı. Kadının kimliği açıklanmazken kamusal huzuru bozma suçuyla yaklaşık 54 dolar para cezası verildi.

Güneydoğu Asya, Sosyal Medya, Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı - Son Dakika

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