Ankara Beyaza Büründü

ANKARA'nın yüksek kesimleri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, kentin yüksek kesimlerindeki park, cadde ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.