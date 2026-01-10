Ankara'da Fırtına Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde, esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve dogal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."