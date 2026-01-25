Ankara'da Genç Yazarlar Yetişiyor

Ankara'da öğrencileri yazarlık yolculuğuna hazırlayan ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmayı hedefleyen "Bilge Yazarlar Projesi" ile yüzlerce genç yazarlık yolculuğuna adım atıyor.

Türkiye Yazarlar Birliğinin öncülüğünde, Ankara Valiliği himayesinde hayata geçirilen projenin 5'inci yılında lise öğrencilerine deneme, hikaye, roman ve şiir alanlarında sistemli bir yazarlık eğitimi veriliyor.

Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın gencin katıldığı süreç boyunca usta yazarlardan eğitim alan öğrenciler, hem deneyim kazanıyor hem de işi mutfağında öğrenme fırsatı buluyor.

"Yazma çabası olan insanlara bir disiplin ve tecrübe aktarmamız önemli"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bilge Yazarlar Projesi'nin köklü bir yazarlık birikiminin sahaya yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin uzun yıllardır yazar okullarıyla gençlere yazma disiplini kazandırdığını anlatan Arıcan, "Yazarlık okulları Türkiye'de çok önemli bir kültürel kalkınmayı, kültürel farkındalığı da ortaya koydu. Çünkü yazma çabası olan insanlara bir disiplin ve tecrübe aktarmamız önemliydi." dedi.

Arıcan, projeye yönelik talebin sahadan geldiğini belirterek, Ankara Valisi Vasip Şahin'in himayesiyle sürecin kurumsal bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi.

Projenin "Tohum", "Filiz" ve "Fidan" olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu aktaran Arıcan, şu bilgileri verdi:

"Bilge nesil yetiştirme anlamında kendi kültür ve geleneğini, edebiyat dünyasını, sanat dünyasını bilerek bir yazarlık tecrübesini hedeflediğimiz için projenin adına 'Bilge Yazarlar' dedik. Bu proje, Ankara Valimizin himayesinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde, Yazarlar Birliği koordinasyonunda ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği çok paydaşı olan bir proje."

"Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın gencimiz bu eğitimlerden geçti"

Arıcan, "tohum" grubunda görev alacak gönüllü eğitimciler için usta yazarlarla bir haftalık hazırlık programı düzenlediklerini belirterek, bu sürecin ardından öğrencilere roman, öykü, şiir ve deneme gibi temel yazarlık alanlarının yanı sıra senaryo yazarlığı, sinema eleştirisi, belgesel, kısa film ve tiyatro gibi geniş bir yelpazede yoğun bir eğitim verildiğini ifade etti.

Projeye dahil olan gençlerin 1 yıl boyunca eğitimlerle yazma kabiliyetlerinin artırıldığını dile getiren Arıcan, "Süreç usta yazarlarla birebir tecrübe paylaşımı ve öğrencilerin yazma tecrübesi kazanmasıyla ilerliyor. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın gencimiz bu eğitimlerden geçti." dedi.

Arıcan, gençler tarafından kaleme alınan 30 eserin bulunduğunu, öğrencilerin yazılarının Fidan Dergisi ve farklı platformlarda yayımlandığını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin İstanbul'da edebiyat çevreleri ve yayınevleriyle bir araya getirildiğini belirten Arıcan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen Kreatif Endüstriler Meclisi çalışmalarıyla da gençlerin reklam, sinema, müzik ve tiyatro gibi alanları tanıma imkanı bulduğunu aktardı.

Mezun olan öğrencilerle bağın koparılmadığını vurgulayan Arıcan, "Artık onlar bir ormana dönüştüler. Amacımız bu gençlerle sürekliliği sağlamak ve yazarlık yolculuklarını birlikte sürdürmek." dedi.

Arıcan, dijitalleşme ve yapay zeka çağında kreatif endüstrilerin gençler için önemli bir alan oluşturduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler arasından kreatif endüstrilerde yer alanların çıkması için gayret ediyoruz. Gençlerimizle irtibatı koparmıyoruz. Onların yazılarını edebiyat dergilerinde ve farklı yayın kulvarlarında da değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'ye Yüzyılı olan bu yüzyılda Türkiye'den bu gençler arasından dünya çapında edebiyatçılar çıkması, yeni Nobel ödülleri alan gençlerimizin çıkması en büyük dileğimiz ve beklentimiz."

"Bu çok ciddi bir ekip işi, ciddi bir emek işi"

Arıcan, proje kapsamında derslere devama önem gösterdiklerinin altını çizerek öğrencilerin de zorlu hava koşullarında bile hevesle ve isteyerek derslere katıldıklarını vurguladı.

Öğrencilerin kabiliyet ve yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koymak için zemin bulduklarını ve akademik başarılarına katkı sağladığını gözlemlediklerini belirten Arıcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir öğrencimiz yılın sonunda doğru bana, 'Hocam, yazar okulundan sonra hem arkadaşlarım hem ailem ile pozitif ilişki ağım inanılmaz gelişti.' demişti. Dolayısıyla çocukların da motive bir şekilde geldiklerini gördüğümüz bir proje. Türkiye'nin birçok ilinden bunu sürdürmek isteyen, uygulamak isteyen yöneticilerimiz var. Talepler geliyor ama bu çok ciddi bir ekip işi, ciddi bir emek işi. Ankara'da projenin, Sayın Vali başta olmak üzere büyük bir fedakarlıkla, destekle yürütüldüğü için bu noktaya geldiğini düşünüyorum."