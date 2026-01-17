Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki inşaat alanındaki konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. 3 konteyner kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı görüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da İşçi Konteynerlerinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?