Ankara'da korkutan yangın...Apartman dairesi alev alev yandı - Son Dakika

Ankara'da korkutan yangın...Apartman dairesi alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın.

Ankara'da korkutan yangın...Apartman dairesi alev alev yandı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

ANKARA - Ankara'da bir binanın 6. katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimse bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıktığı evin üst katındaki dairede bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı üç kişi, tedavi altına alındı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan 508. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokaktaki 7 katlı bir binanın 6. katındaki evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı, üst katı da etkisi altına aldı. Yanan evin üst katındaki dairede ikamet eden ve dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu da evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, üst katta mahsur kalan anne ve iki çocuğunu kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu, tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye erleri de yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen ev sahibi de olay yerine geldi. Durumu gören ev sahibi kadın, sinir krizi geçirdi.

Görgü şahitlerinden Eren Volkan, "Ben karşıda oturuyorum. Duman çıktı ilk önce. Duman çıkınca hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye 5 dakika sonra geldi" dedi. Volkan, "Yanan dairenin üstünde de bir kadın ile çocuklar vardı. İtfaiye geldi, hemen onları kurtardı, içeriden aldı. Merdiven uzattılar daireye, onları aldılar. Herhangi bir can kaybı yok sanırım" ifadelerini de kullandı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korkutan yangın...Apartman dairesi alev alev yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 13:01 Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 05:09 Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
23:38
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 01:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da korkutan yangın...Apartman dairesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]