Son dakika haberleri! ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ'IN ANNE ACISI - Son Dakika

ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Ayşe Yılmaz (77), Trabzon'un Araklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Ankara Başkent Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz, dün akşam hayatını kaybetti. Ayşe Yılmaz için memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Emniyet Müdürü Yılmaz, taziyeleri kabul etti. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen ile çok sayıda kişi katıldı. Ayşe Yılmaz'ın cenazesi, Merkez Cami'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.