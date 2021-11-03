Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 25 Ekim-02 Kasım 2021 tarihleri arasında; Ankara'nın Bala ilçesinde Ankara- Niğde otobanı üzerinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması şüphesi üzerine durdurulan bir tır içerisinde 4 Afganistan uyruklu göçmen ve göçmen taşıdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs, Ankara Şereflikoçhisar İlçesi Yusufkuyusu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir minibüs içerisinde 1 çocuk 26 yetişkin Afganistan uyruklu göçmen ve 2 organizatör, Ankara Etimesgut ilçesi Ankara- Eskişehir Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda 1 Afganistan uyruklu, Ankara Gölbaşı Gölbek Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 25 Ekim-02 Kasım 2021 tarihleri aralığında ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet (md.102) gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmene 151 bin 872 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs ve organizatör olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. Ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ANKARA