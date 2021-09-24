Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda, 56 adet sikke ile 13 adet muhtelif obje olmak üzere 69 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 21 Eylül 2021 tarihinde Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi'nde E.O. ve M.E. isimli şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılmışı üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda E.O. ve M.E. adlı şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 56 adet sikke ile 13 adet muhtelif obje olmak üzere 69 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan operasyonda, ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konup, yakalanan E.O. ve M.E. adlı şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA