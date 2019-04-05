Ankaralı liseliler sayısal zekalarını yarıştırdı
Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA
) - Atılım Üniversitesi
Fizik Grubu, Matematik Bölümü-Arf Matematik Topluluğu, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü tarafından düzenlenen Liselerarası Fizik-Matematik-Kimya Yarışmalarında kazananlar belli oldu. Bu kapsamda 7'nci Fizik Yarışmasını Özel Nesibe Aydın
Fen Lisesi, 10'uncu Matematik Yarışmasını Ankara Atatürk
Lisesi ve 7'nci Kimya Yarışmasını Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
kazandı.
Eleme sonrası finale kalan 8 lisenin katılımıyla gerçekleşen matematik yarışmasında, Ankara Atatürk Lisesi'nin birinci, Etimesgut
Final Akademi Okulları ikinci, Ankara Fen Lisesi ise, üçüncü oldu. Fizik yarışmasında Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi birinci olurken, Gazi Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Evrensel Fen Lisesi üçüncü oldu. Kimya Yarışmasında ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi birinci olurken Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi ikinci ve Özel Kariyer Fen Lisesi üçüncü oldu.
Yarışmalar ile orta öğretim kurumları öğrencilerinin matematik ve temel bilimlerin tanıması, sevmesi ve sayıların eğlenceli dünyasından örnekler görmeleri amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin özgüvenlerinin artması, öğrencilerin üniversite ortamını tanıması ve okullar arasında sosyal bir ortam oluşması hedefleniyor.
Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Osman Tuncay Başkaya, Türkiye
'de temel bilimlere ilginin çok azaldığını söyledi. Düzenledikleri yarışmalar ile öğrencilerin biraz daha temel bilime olan ilgilerinin arttığını ifade eden Başkaya, 'Yarışmaya katılan okulların öğrencileri açısından etkilendiğini ve olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Son yıllarda öğrenciler çift ana dal ya da yan dallarını temel bilimlerde yapmaya başladılar. Biz bu yönüyle yarışmaların bir katkısı olduğunu düşünüyoruz' dedi.
"HAZIRLADIĞIMIZ SORULAR MÜFREDAT DIŞI DEĞİL"
Yarışmalara hazırlanan soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını kaydeden Başkaya, şunları söyledi:
"Üniversite giriş sınavlarında bundan önceki yapılan bir değişiklik, temel bilimlerin çok az tercih edilebilir olmasına sebep oldu. Birçok üniversitede çok az öğrencinin başvurması sebebiyle temel bilim bölümleri kapatıldı. Son değişikliğin olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz ama henüz ölçmek için çok erken. Müfredat konusunda da, eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler ve temel bilim alanlarında çalışan akademisyenlere iş düşüyor. Hazırladığımız sorular hiçbir zaman müfredat dışı sorular olmuyor. Yarışmada bazı sorulara yanıt veremeyen öğrenciler vardı. Rahat bir ortamda bu soruları onlara sorsak, gruplardaki öğrencilerin tamamı bu soruları yanıtlar. Biz sadece burada öğrencileri üniversite ortamına alıştırmaya, temel bilimlere karşı biraz daha ısıtmaya çalışıyoruz.?
"DEVLET OKULLARININ DAHA FAZLA BAŞVURUDA BULUNMALARINI İSTİYORUZ"
Yarışmaya katılan öğrencilerin hem üniversite ortamını tanıdıklarını hem de temel bilimlere üniversitenin gösterdiği ilgiyi gördüklerini belirten Başkaya, 'İstiyoruz ki, temel bilimlerin yapıldığı iyi bir bölümde 'bu iş nasıl yapılıyor', 'öğretim üyeleri nasıl insanlar', 'ortamları nasıl' onları görsünler. Daha farklı tanıyarak, daha çok ilgilerini çeksinler istiyoruz. Öğretmenler yarışmalardan çok mutlular. Her yıl yarışmanın devamını istiyorlar. Birinci yarışmaya 16 okulla başladık. Bu yıl matematiğe başvuran okul sayısı 76'dır. Biz bunun daha da artmasını bekliyoruz. Bilhassa devlet okullarının biraz daha fazla başvurularda bulunmasını, konulara yaklaşımlarını değiştirerek, temel bilimlere olan ilgilerini öğrencilerin üzerinde arttırarak yarışmalara katılımlarını bekliyoruz? diye konuştu.
(Tür: Ankara)