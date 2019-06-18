Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde dün sel sularına kapılan Naime Polat ve 2 çocuğunun, doludan korunmak için köprü altına girdiği, ancak aniden gelen sel sularına kapılarak, yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. Aynı bölgede yıldırım çarpması sonucu ölen Nurullah Yardımcı'nın (19) ise bu yıl liseden mezun olduğu, hafta sonu yapılan üniversite sınavına girdiği öğrenildi.Diyadin'e bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan Naime Polat (48) dün çocukları Musa (11) ve Pınar'ı (4) da beraberine alarak, 1 kilometre mesafade bulunan Göl Mahallesi'ndeki araziye pancar toplamaya gitti. Ancak kısa süre sonra bölgede sağanak ve dolu etkili oldu.Anne ile 2 çocuğu, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çevredekiler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyadin Kaymakamı Olgun Öner ve Emniyet Amiri Arif Baltacı'nın da katıldığı arama- kurtarma çalışmaları sırasında anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat'ın cansız bedenleri bulundu.Aynı bölgede kendilerine ait hayvanları otlatan Nurullah Yardımcı da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Ölenlerin cansız bedenleri Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aileler ise hastaneye akın ederek, gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocukları ile Nurullah Yardımcı'nın cenazeleri daha sonra otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.DOLUDAN KAÇARKEN SELE KAPILMIŞLAREşi Harun Polat şehir dışında inşaatlarda çalışan 5 çocuk annesi Naime Polat'ın dün saat 12.00 sıralarında pancar toplamak için 2 çocuğuyla araziye gittiğini anlatan Atatürk Mahallesi Muhtarı Ercan Salihoğlu, şunları söyledi:"Harun Polat, beni telefonla arayarak 'eşim pancar toplamaya çıkmış, haber alamıyorum' dedi. Ben de emniyete haber verdim. Çobanlar kadının cesedini bulmuştu. Jandarma ve itfaiye ile beraber çocukları aramaya başladık. O bölgede dolu yağınca kendilerini korumak için köprü altına girmişler. Ancak sel gelmiş. İki kilometre sürüklenmişler. Dört saat sonra ilk olarak annenin cansız bedeni bulundu. 250-300 metre sonra kız çocuğunun, 300 metre mesafede de erkek çocuğunun cenazeleri bulundu."ACI HABER SONRASI İZMİR'DEN AĞRI'YA GELDİEşinin ve çocuklarının ölüm haberini duyan Harun Polat, inşaatlarda çalışmak için gittiği İzmir'den uçakla Ağrı'ya döndü. Oğlu 18 yaşındaki Nesim ile birlikte arkadaşlarının aldığı uçak biletiyle geldiğini belirten Harun Polat, "Bizim 8 yıl önce 2 yaşında down sendromlu çocuğumuz vardı. O öldükten sonra eşimin psikolojisi bozuldu. Her türlü hastanelere götürüp tedavi ettirdim. Sonuç alamadım. Ben de yüksek tansiyon hastayım. Hem tedavi olup hem de inşaatlarda çalışarak aileme bakıyordum. 15 yaşındaki Berivan ile 13 yaşındaki Cesim evdeymiş. Kızım Berivan beni aradı. 'Baba annemler ot toplamaya gitti. Hala gelmediler, yağmur sel oldu korkuyoruz' dedi. Ben akrabam olan muhtarı aradım. Oğlum Nesim'de çalışma için yanıma gelmişti. Maddi durumumuz iyi değil. Uçak biletlerimizi arkadaşlar aldı. Uçakla önce Ankara'ya, oradan da Ağrı'ya geldik" diye konuştu.GERİYE LARI KALDIÖte yandan Nesim Polat'ın bayram sonrası babasının yanına gitmeden ailesinin fotoğraf ve videolarını çekip ona götürdüğü ortaya çıktı. Nesim Polat, "Babam özlemiştir diye annemin, kardeşlerimin fotoğraf ve videolarını çektim. Pınar babam için şeker toplamıştı. Onları babama göndermişti. Görüntülerde Pınar babama 'baba sana lokum şeker gönderiyorum, onları ye sen de bana para gönder' diyor" dedi.HAFTA SONU ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMİŞGöl Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Muhsin Yardımcı çiftinin 8 çocuğundan biri olan ve yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden Nurullah Yardımcı'nın ise bu yıl liseden mezun olduğu, hafta sonu yapılan üniversite sınavına girdiği öğrenildi.Ölenlerin cenazeleri bugün Diyadin'de toprağa verilecek.

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