Antakya'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 01.55'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan deprem Antakya kent merkezinde ve çevresinde kendini hissettirdi. Deprem, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY