Antalya ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdiTÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.

2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.

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HABER: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

Antalya ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ahmet Mekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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Usta oyuncu Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
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