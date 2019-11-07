Son Dakika Haberleri: Antalya balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti
Son Dakika Güncel Antalya balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

Antalya balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

6 saat önce

Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok ettiANTALYA'da, güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.

Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

ANTALYA'da, güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti. Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü. Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi. Deneme amaçlı denizin altında sert kabuklu midyeyi balon balıklarının önüne attıklarını anlatan Gökoğlu, "Çok çabuk kabukları parçalayarak, içindeki eti yediler. Balon balıklarının kerpeten benzeri bütün bir diş yapısı var. Bu diş yapılarıyla kabukluları çok çabuk kırabiliyor. Balık tutamadıkları zaman midye, istiridye gibi canlılarla besleniyor" dedi.

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahiline vuran balon balıklarını yedikten sonra telef olan kedilerin hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıklarının karaciğer ve gonatları çok tehlikeli. Yüksek miktarda toksin içeriyor. Kediler muhtemelen bu balıkları bütün her şeyi ile yedi daha önce Kumluca'da bir arkadaşım tuttuğu balon balıklarının ciğerini kümesindeki tavuklara yedirmişti. Bir kümes tavuk telef olmuştu. Bu işin ciddiyetini ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) -

Antalya balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

Mehmet Gökoğlu, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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