Antalya'da Apartman Yangını: Bir Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Apartman Yangını: Bir Yaralı

07.02.2026 22:59
Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında Aytaç K. yaralandı, itfaiye yangını söndürdü.

ANTALYA'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Aytaç K., yaralandı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 597 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, binayı saran yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Yangın sırasında dairede bulunan Aytaç K., alevlerin arasında kalarak yaralandı. Ekiplerin yardımıyla evden çıkan Aytaç K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

