Antalya'da Çiftçilere Organik Tarım Desteği: 2.400 Yapışkan Tuzak Dağıtıldı
Antalya'da Çiftçilere Organik Tarım Desteği: 2.400 Yapışkan Tuzak Dağıtıldı

16.11.2025 11:34
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesindeki çiftçilere organik tarımı desteklemek amacıyla 2.400 adet mavi ve sarı yapışkan tuzak dağıttı. Tarımsal Hizmetler Dairesi, bitki zararlılarıyla mücadele için eğitimler de düzenledi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele etmek ve organik tarımı desteklemek amacıyla Kaşlı üreticiye 2 bin 400 adet mavi ve sarı yapışkan tuzak dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tripsler ve beyaz sinek gibi bitki zararlılarıyla mücadele amacıyla sera üretimi yapılan bölgelerde üreticilere yapışkan tuzak desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kaş ilçesinde 80 çiftçiye 2 bin 400 tuzağın dağıtımı yapıldı.

Ziraat Mühendisleri koordinesinde sürdürülen çalışmalarda çiftçilere tuzakların kullanımı hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi de verildi. Sera ve bahçelerde incelemelerde bulunan ekipler tuzakların kullanım şekillerini ve hangi ürünlerde kullanılması gerektiğini anlattı.

"Üreticilerimizin biyoteknik mücadeleye önem vermesini istiyoruz"

Yapışkan tuzak destekleri ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, "Örtü altı sera üreticiliğinin yoğun olduğu Kaş ilçemizde 80 üreticimize tripsler, beyaz sinek ve zararlılar için tuzak dağıtımı yaptık. Bu desteklemelerimizle örtü altı üreticilerimizin biyoteknik mücadeleye önem vermesini istiyoruz. Seralarda kimyasal kullanımını azaltarak girdi maliyetlerini azaltmaya çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Devamlı kullandığımız bir yöntem gayet başarılı"

Çiftçilerin her zaman kullandığı bir ürün olduğunu dile getiren üretici Ali Kaplan, "Böceklerin ilaçsız bir şekilde yakalanmasını sağladığı için bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Devamlı kullandığımız bir yöntem gayet başarılı. Kapya biber ve domates seramda kullanıyorum. Ürünü ilk diktiğimiz aylarda ve son dönemlerinde çok tripsler ve beyaz sinek oluyor. İhtiyaç duyulan bir ürün, çiftçiler olarak sürekli ihtiyaç duyuyoruz. Çiftçilerin üretim yapması bir ülke için çok önemli her zaman desteklenmesi gereken bir kesim. Muhittin Böcek gibi çiftçinin yanında olan kişiler oldukça, Büyükşehir Belediyemizin desteklemeleri devam ettikçe çiftçiler üretimlerine devam edecektir" diye konuştu.

"Böyle bir zamanda çiftçinin yanında olmak çok önemli"

Üreticiler için maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirten çiftçi Musa Zeybek ise "Çiftçiler olarak giderimiz fazla, işçi yevmiyeleri yükseldi, fide fiyatları arttı, ilaç, gübre her şeyin maliyeti arttı. Böyle bir zamanda çiftçinin yanında olmak çok önemli. Benim aldığım bu tuzakları dışardan alsak en az bin 500 TL'dir. Bizim için güzel bir maddi destek. Mahallemiz olarak bu yıl organik üretim yapıyoruz ihracata yönelik böcekli üretim yapıyoruz. Sineklere karşı bu doğal mücadele ürünlerini kullanarak ürünlerimizin doğallığını korumuş oluruz. Organik tarım için güzel bir çalışma desteklemeleri için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Son Dakika

