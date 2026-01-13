Antalya'da Gecekonduda Yangın: 1 Ölü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle gecekondunun içine solunum cihazlarıyla girdi. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı odada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda yapılan kontrolde, içeride bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında hayatını kaybeden kişinin yüzünün tanınmayacak halde yandığı, üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

ÜST KATTAKİ EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında gecekondunun üst katında bulunan ev sahibi Ali H. (67) de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.