Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı

15.08.2022 10:47

ANTALYA'da geçen yıla göre deniz suyu sıcaklığının 1 derece düşüşüyle caretta carettaların yuva sayısı; Belek'te yüzde 61, Kızılot'ta ise yüzde 38 azaldı.

ANTALYA'da geçen yıla göre deniz suyu sıcaklığının 1 derece düşüşüyle caretta carettaların yuva sayısı; Belek'te yüzde 61, Kızılot'ta ise yüzde 38 azaldı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Yarı yarıya azalmasının nedeni, kaplumbağaların çiftleşme dönemi olan nisan-mayıs aylarındaki deniz sıcaklığı düşüş. Geçen sene aynı dönemde 18-18,5 derece olan deniz suyu sıcaklığı, bu yıl 17-17,5 derece civarındaydı" dedi.

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye kumsallarındaki yuvalama sezonu, soğuk hava nedeniyle bu yıl 2 haftadan fazla gecikti. Antalya'nın 29,5 kilometrelik Belek kumsalı ise nisan sonu-mayıs başı itibarıyla deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olarak biliniyor. Belek'te yuvaların tespiti, caretta carettaların yumurtadan çıkışları, bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 2 yıldır aynı faaliyetleri 26 kilometrelik Manavgat-Kızılot kumsalında da gerçekleştiriyor.

Öte yandan bu yılki yuva sayıları, geçen seneye göre Belek'te yüzde 61, Kızılot'ta ise yüzde 38 azaldı.SOĞUK HAVA YUVALARI ETKİLEDİToplam 55,5 kilometrelik 2 kumsalda görevliler ve gönüllüler ile yapılan saha çalışmalarını anlatan EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Her gün 04.30 sıralarında 2 kumsalda görevlilerimiz sahile inerek, saat 11.00'e kadar yuva taraması yapıyor. Tespit edilen yuvalar, numaralandırılarak, kayıt altına alınıyor. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıllara göre yuva oluşumunda yaklaşık 2-3 haftalık gecikme yaşandı. Belek'te ilk yuva 17 Mayıs, Kızılot'ta 21 Mayıs'ta oluştu" dedi.Belek'te 1500, Kızılot'ta ise 1400 yuva olduğunu açıklayan Dr. Canbolat, "Yeni yuva oluşu sürecinin bittiğini söyleyebiliriz. Oluşursa da nadiren olur. Geçen yıl Belek'te 3 bin 850, Kızılot'ta ise 2 bin 250 yuva oluşmuştu. Yarı yarıya azalmasının nedeni, kaplumbağaların çiftleşme dönemi olan nisan-mayıs aylarında deniz sıcaklığındaki düşüş. Geçen sene aynı dönemde 18-18,5 derece olan deniz suyu sıcaklığı, bu yıl 17-17,5 derece civarındaydı" diye konuştu.1 DERECELİK FARK ETKİLİ OLDUTürkiye'deki yuvalama alanlarında yuva sayısının azaldığını aktaran Dr. Canbolat, "Geçen senelere göre, deniz suyu sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle hayvanların çiftleşemediğini, çiftleşme olmadığı için de doğal olarak yuva yapmaya çıkmadıklarını düşünüyoruz. Diğer bölgelerdeki arkadaşlarla da görüştük, onlarda da aynı oranlarda azalmalar söz konusu. Tüm Türkiye'de aynı durum, zaten yuvalamaların geç başlamış olması da buna bir işaret. Yaklaşık 1 derecelik değişimin ortaya koyduğu fark" dedi.

Dr. Ali Fuat Canbolat, şu ana kadar Belek'te 400 yuvadan yavru çıkışı kaydı alındığını ve 20 bin yavrunun denizle buluştuğunu söyledi. Canbolat, Kızılot'ta ise 7 bin yavru çıkışı olduğunu, her 2 kumsalda yavru çıkışlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. 2 sahilde 50'ye yakın gönüllüyle eylül sonuna kadar saha çalışmalarının süreceğini anlatan Canbolat, "Her geçen yıl hem sahil bölgesindeki oteller ve diğer tesisler hem yerleşik yaşayan vatandaşlar, kamu kurumları ve turistlerin çok daha hassas davrandığını görüyoruz. Herkeste duyarlılığın ciddi düzeyde arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar, Serik Belediyesi gibi kurumlar da çalışmalarımıza büyük destek veriyor" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı Manavgat'ta polisten 'güven ve huzur' uygulaması Manavgat'ta polisten 'güven ve huzur' uygulaması
Kaynak: DHA

Manavgat, Türkiye, Antalya, Kızılot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement