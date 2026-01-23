Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Binlerce Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

23.01.2026 15:44
Antalya'da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü ve kaçak ürünlere yönelik önemli ele geçirmeler yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü, zimmet, tarihi eser ve kaçak ürünlere yönelik operasyonlarda binlerce ürün ele geçirdi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuruna müdahale edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan yürütülen çalışmalarda, 1 olayda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Zimmet suçuna yönelik operasyonda ise 1 olayda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 5'i şubeden, 2'si savcılıktan serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklandı. Tarihi eser kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapılırken, aramalarda 38 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında Kepez, Muratpaşa, Manavgat ve Alanya'da gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 1 milyon 970 bin 620 adet kaçak makaron, bin 298 paket kaçak sigara, 783 kilogram kaçak tütün, 125 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. KOM ekipleri ayrıca, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

