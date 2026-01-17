Antalya'da Kurslarla Meslek ve Sosyalleşme İmkanı - Son Dakika
Antalya'da Kurslarla Meslek ve Sosyalleşme İmkanı

Antalya\'da Kurslarla Meslek ve Sosyalleşme İmkanı
17.01.2026 12:45
Antalya'daki kurslar katılımcılara meslek edindirme ve sosyalleşme fırsatları sunuyor.

Antalya'da 230 branşta düzenlenen kurslarda katılımcılar, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki 28 merkezde, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çeşitli kurslarda eğitim veriliyor.

Katılımcıların sosyalleşme fırsatını yakaladığı eğitimlerle, iş imkanı da sağlanıyor.

Merkezde ayrıca, yerleşik yabancılar için Türkçe dersleri de veriliyor.

El sanatları kursiyerlerinden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir eğitimlere düzenli katıldığını belirtti.

Atölyeler sayesinde sosyal hayatının renklendiğini aktaran Tezyüksel, farklı sanatlar öğrendiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

İranlı Azam Khosravi de atölyelerde çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Güncel, Antalya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Antalya'da Kurslarla Meslek ve Sosyalleşme İmkanı - Son Dakika
