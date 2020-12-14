Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı

14.12.2020 12:00

Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı -Şehir merkezinde suyla dolan sokaklarda botla gezdiler Antalya'da itfaiye ekibi 200'den fazla su tahliyesi gerçekleştirdi Antalya'da etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle ilçeler ve kent merkezi dahil olmak üzere, cadde...

Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı

-Şehir merkezinde suyla dolan sokaklarda botla gezdiler

Antalya'da itfaiye ekibi 200'den fazla su tahliyesi gerçekleştirdi

ANTALYA - Antalya'da etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle ilçeler ve kent merkezi dahil olmak üzere, cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazilerini su bastı, evler ve arabalar sular altında kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 150 personelin görev yaptığı, 200'den fazla su tahliyesi gerçekleştirildiği belirtildi. Şehir merkezinde suyla dolan sokaklarda sazı vatandaşlar botla ulaşım sağladı. Bir market te suyla dolarken ürünler suyun içinde yüzdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Antalya çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görüldüğü, gök gürültülü sağanak yağışların dün akşam saatlerinden sonra etkisini arttıracağı bildirilmişti. Uyarıda, yağışın bugün akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/ m2 üzeri) olacağı tahmin edildiği kaydedilmişti.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, "Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunulmuştu.

Sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Barınaklar Bulvarı üzerinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle bir işyerini ve apartmanın zemin katını su bastı. ASAT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Barınaklar Bulvarı'nın yanı sıra Rauf Denktaş Caddesi üzerinde de biriken sular refüjden aştı. Araçlar su birikintileri arasından güçlükle ilerledi. Güzeolaba Kapalı Semt Pazarı önündeki sokakta aşırı yağışlardan nasibini aldı. Yaklaşık 1 metreyi bulunan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sokak kenarındaki giriş kattaki birçok işyerini su bastı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Güzeolaba Mahallesi Lara Caddesi'nin sahile yakın kısmı da sular altında kaldı. Vatandaşlar araçların suya girip mahsur kalmaması için sokak girişini traktörle kapattığı görüldü.

"Giriş katlar su altında kaldı"

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Örnekköy Sitesi'nde 100'ün üzerinde giriş kat dairesini su bastı. Yaklaşık bir metre su altında kalan dairelerde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Suları itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye etti. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Islanan eşyalar daireden dışarı çıkartıldı.

Aksu, Manavgat, Serik, Kumluca ve Finike'de sağanak yağmurdan etkilenen ilçeler oldu. İlçelerdeki tarım arazileri, seralar, iş yerleri, evler, cadde ve sokakları su bastı. Aksu ilçesinde sular altında kalan 3 müstakil evde, 20 kişi mahsur kaldı. Yağmur nedeniyle sokaklar adete göle döndü. İtfaiye ve belediye ekipleri de sağanak yağış boyunca kent geneli ve ilçelerde yoğun çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferber olurken, belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları açarak, su seviyesi düşürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 150 personelin görev yaptığı, 200'den fazla su tahliyesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İtfaiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika


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