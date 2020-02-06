Antalya matso'nun düzenlediği ticaret fuarı başladı - Son Dakika

MATSO'nun düzenlediği ticaret fuarı başladı

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu sene 6'ncısı düzenlenen 'Ne Varsa Manavgat'ta Var' ticaret fuarı başladı.

Manavgat'ta üretilen ürünlerin ilçede tüketilmesinin hedeflendiği fuar Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda açıldı. Fuara Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MATSO üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

OSB KARARI KABUL EDİLDİ

Fuarın açılışı öncesinde düzenlenen törende konuşan Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Manavgat'ın 250 bin aşan yatak sayısıyla önemli bir turizm ve çok uzun bir süreden beri önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması için ciddi çalışmalar var. Önceki hafta benim başkanlığını yaptığım toprak kurulunda da, OSB'nin yeriyle ilgili karar kabul edildi. Böylece dosya bakanlığa gönderilecek" dedi.

MANAVGAT'TA NÜFUS ARTIŞI YÜZDE 4

Kaymakam Mustafa Yiğit, MATSO'nun gerçekleştirdiği organizasyonun herkesi bir araya getirdiğini belirtti. Manavgat'ın gittikçe büyüyen ve cazibesi artan bir şehir ve bölge olduğunu vurgulayan Kaymakam Yiğit, "Önemli olan bir cazibe merkezi olabilmek. Şu anki nüfusu 241 bin, nüfus artışı geçen yıla göre yüzde 4. Beklentilerimiz yükseliyor, elbette üniversite olması lazım, bunun için de çok çaba sarf etmek lazım. Hastane en çok arzu edilen bir konu, hakikaten Manavgat'ın ciddi bir hastaneye ihtiyacı var. Bu konuda da önemli bir yol kaydedildi. Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlaması yapması gerekiyor. Bunun tamamlanması gerekiyor ki ihale aşamasına gelebilsin" diye konuştu.

Manavgat'ı Allah'ın bütün lütuflarını içinde barındıran dünyanın en güzel kenti olarak nitelendiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat'ta üretileni, Manavgat'ta kullanılanım. Büyük yatırımlarımız var, 250 bin yatak kapasitesiyle Antalya'nın ilk, Türkiye'nin en büyük noktasıdır Manavgat. Manavgat'ta üretileni Manavgat'ta harcayabilirsek, büyük yatırımcılarımız buralarda zor koşullarda üreten esnafımıza destek verdiği takdirde bu denge sağlanacaktır. Bunun da en önemli ayağı Organize Sanayi Bölgesi'nin devreye girmesi, çiftçimizin, üreticimizin desteklenmesidir. Bunu son derece önemsiyoruz" dedi.

'FİRMALARIMIZI E-TİCARETE YÖNLENDİRİYORUZ'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da 2020 yılında e-ticaret konusuna önem vereceklerini anlattı. Başkan Boztaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Firmalarımızın talepleri doğrultusunda artık e-ticarete doğru Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası bir yönlendirme yapıyor. Bu yıl e-ticaret konusunda eğitimler düzenleyeceğiz. BAKA ile birlikte bir proje yürütüyoruz. E-ticaretin önemi, e-ticarete geçişle ilgili ciddi eğitimler vereceğiz. Biz de e-ticaretin önemine işaret etme amaçlı 'Ne Varsa Manavgat'ta var' sloganıyla bir web sayfası, alan oluşturduk. Buraya Manavgat ve Ticaret Odası'ndaki 17 meslek grubundaki tüm üyelerimizin web sayfalarını buraya koyacağız, koymaya başladık. Dünya artık e-ticarete doğru gidiyor. Ülkemizde yaklaşık 39,3 milyon insan e-ticaret kullanıyor. İstatistiklere göre en fazla tableti ve cep telefonunu kadınlar ve gençler kullanıyor ve şu anda e-ticaretteki işlem hacmi 60 milyar lirayı geçti. İkinci el otomotivden beyaz eşyaya kadar perakende sektörünün her tarafında, turizmde bile e-ticaret hakim. Ama bizim üyelerimizin birçoğunun web sayfasında bir çok eksiği var. Web sayfalarını tamamladıktan sonra biz bunları tıpkı büyük e-ticaret firmaları gibi 'Ne Varsa Manavgat'ta var' sayfasını oluşturduk, bundan sonra ihracat yapan firmaların ihracat yaptıkları ülkeleri başlatacağız. Ayrıca bize misafir olarak gelen ülkelerin ilk beş tanesini dikkate alarak, o ülkelerin de sosyal mecralarında reklam ve tanıtımını yapacağız. E-ticarete doğru üyelerimizi yönlendirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.