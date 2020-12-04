Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hafta sonu kısıtlaması başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk görülen Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ise kent merkezinde önlem aldı. Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Muğla

Muğla'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

Burdur

Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kenttin cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı, Çatalpınarı ve Köprübaşı kavşaklarında denetimlerini artırdı.

Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Gazi, Atatürk ve İstasyon caddeleri boş kaldı.