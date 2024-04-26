Antalya'da Ailesiyle Tartışan Şahıs İnşaatta Rastgele Ateş Açtı - Son Dakika
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Antalya'da Ailesiyle Tartışan Şahıs İnşaatta Rastgele Ateş Açtı

Antalya\'da Ailesiyle Tartışan Şahıs İnşaatta Rastgele Ateş Açtı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi, elindeki av tüfeğiyle girdiği inşaatta etrafa rastgele ateş etti. Polis ekipleri tarafından ikna edilen öfkeli şahıs, tüfeği bırakarak teslim oldu.

26.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:26
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Antalya'da ailesiyle tartıştığı öğrenilen bir kişi, elindeki av tüfeğiyle girdiği inşaatta etrafa rastgele ateş etti. Öfkeli şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1600 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öğrenilen T.D. (35), eline aldığı av tüfeğiyle sokak üzerinde yer alan 4 katlı inşaata girdi. T.D., burada rastgele etrafa ateş ederken, sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen polis ekipleri, T.D.'yi ikna etme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından T.D., elindeki tüfeği yere bırakarak polise teslim oldu.

T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tüfeğe de el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ailesiyle Tartışan Şahıs İnşaatta Rastgele Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Ailesiyle Tartışan Şahıs İnşaatta Rastgele Ateş Açtı - Son Dakika
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