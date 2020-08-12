ANTALYA Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı - Son Dakika

ANTALYA Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı10 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan charter seferlerle Rus turistlerin Türkiye tatili başladı.

Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

10 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan charter seferlerle Rus turistlerin Türkiye tatili başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin Rus turist Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla Kemer ilçesine gelen Rus turistlerin mesajı ise, Türkiye'yi seviyoruz oldu.

Rusya ile uçuş yasağının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri Antalya Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirdi. Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın tadını çıkarmaya başladı. İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.

'BİZ ÇOK MUTLUYUZ, AYNI SİZLER GİBİ'

Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her şey çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu dedi.

'TÜRKİYE SENİ SEVİYORUZ'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan eşiyle daha önce 3 kez Türkiye'ye gelen Margarita Nemirovich (34), Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Buraya ilk uçakla geldiğimize mutlu olduk. Her şey çok hızlı tamamlandı havalimanında, otele geldik ve iyi ki de geldik. Hava çok sıcak ve buraya geldiğimiz için mutluyuz diye konuştu.

Eşi Margarita ile tatile gelen Dimitri Lobov da, Biz çok önce tatilimizi planlamıştık Kemer ve Türkiye için. Uçuşlar açıldı ve buradayız. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz çok mutluyuz dedi. Röportaj sırasında eşinin yanında bulunan Margarita Nemirovich, Türkiye seni seviyoruz mesajını da verdi.

'HERKES TÜRKİYE'YE GELSİN'

Rusya'nın Surgut şehrinden tatil için erkek arkadaşıyla Türkiye'ye gelen Valeria Osinceva, Türkiye'ye ilk uçakla geldik. İkinci kez Türkiye'ye ve Kemer'e geliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Burası çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin dedi.

'BURADA HER ŞEY TEK KELİME İLE SÜPER'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Tatiana Kundina (50), İlk uçuşla geldim buraya. Kemer'de hava çok güzel ve deniz mükemmel. Hayat güzel. Bir de şunu söylemek istiyorum, hayat bir kere yaşanıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Ben burada keyifliyim ve her şey mükemmel. Güneşten tuzlu denize, otelden personeline kadar her şey tek kelimeye süper. İnsanları ayırt etmiyorlar, Rus veya değil. Herkes sadece tatilini yapıyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor süper bence diye konuştu.

'TÜM İŞLEMLER ÇOK HIZLI HALLEDİLDİ'

İkinci kez Rusya'nın Voronij şehrinden Türkiye'ye tatil için ailesiyle gelen Natalia Perevalova (38), şöyle konuştu

İlk uçuş günüyle geldik buraya, uzun süredir uçuşlarımız yoktu ve yollamıyorlardı hiçbir yere. Ama ağustos ayında açıldı. Uçuşumuz iyi geçti. Havalimanında da her şey çok hızlı yapıldı. Rahat bir şekilde hallettik ve çalışanlar da tüm işlemler de çok hızlı oldu. Otelde de yine resepsiyonda her şey hızlı bir şekilde yapıldı. Ateşimiz ölçüldü. Çantalarımız dezenfekte edildi. Burada inanın her şey çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. Yani her şey çok iyi.

'SEZON KASIM AYI SONUNA KADAR SÜREBİLİR'

Türkiye'ye ilk gelen charter uçuşlarından 220 Rus turistin kendilerini tercih ettiğini söyleyen 5 yıldızlı L'oceanica Beach Resort Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, Otelimizde Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Bosna-Hersek, Türk ve Alman turistler zaten vardı ama Rusların gelmesi bizi mutlu etti. Zaten Kemer'de kapılarını açan ilk otellerden biriydik. Rusların en çok sevdiği turizm destinasyonu olan Kemer ilçesinde açık olan otellerin de kısa sürede yüksek doluluk oranlarını yakalayacağını düşünüyorum. İlk seferlerle gelen Rus misafirlerimizin bizi tercih etmeleri de bizleri çok mutlu etti. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece de sezonun kasım ayının son haftalarına kadar sarkacağını düşünmekteyim dedi.

Öte yandan Rusya'dan Antalya'ya charter uçuşların başladığı 10 Ağustos gününden bu yana 178 uçakla yaklaşık 50 bin Rus turist geldi. Bu dönemde 90 uçakla da yaklaşık 20 bin Alman, Ukraynalı ve İngiliz turist Antalya'ya tatile geldi.

ANTALYA Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı - Son Dakika
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