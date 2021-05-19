Antalya'ya 4 ayda 296 bin Rus turist geldi - Son Dakika

Antalya'ya 4 ayda 296 bin Rus turist geldi

19.05.2021 11:03
Antalya'ya 4 ayda 296 bin Rus turist geldi, System.String[]

Türkiye'nin gözde turizm şehri Antalya'yı bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i Ruslardan oluştu.

Türkiye'nin gözde turizm şehri Antalya'yı bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i Ruslardan oluştu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turist çekmeyi sürdürüyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığı kentte, havalimanından otellere, turistik tesislerden sahillere kadar her alanda salgın tedbirleri alındı.

Bir taraftan da turizm sektör çalışanlarına yönelik aşılamanın devam ettiği Antalya'da farklı ülkelerden gelen turistler güvenli tatil imkanı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-nisan döneminde salgına rağmen 445 bin 671 turist ziyaret etti.

Coğrafi konumu ve fiziki şartlarıyla öne çıkan Antalya, bu dönemde de Rus turistlerin vazgeçilmez tatil rotası oldu. Kente, yılın dört ayında gelen turistlerin 296 bin 131'ini Ruslar oluşturdu. Antalya'ya gelen turist sıralamasında, Rusya'yı 39 bin 485 konukla Almanya, 30 bin 409 ziyaretçiyle Ukrayna ve 12 bin 908 misafirle Kazakistan izledi.

Geçen yılın aynı döneminde Antalya'ya 511 bin 498 turist gelmiş, bunun 145 bin 406'sını Rus misafirler oluşturmuştu.

"Bu yıl sezon daha iyi olacak"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, turizmde devletler arası hamlelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde insanların tatil yapma isteğinin arttığına dikkati çeken Yavuz, yeni sezondan umutlu olduklarını aktardı.

Turizmde sağlıklı ve güvenli tatil için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Yavuz, "Geçen sene sezona temmuzun ortasında başlamıştık. Şu anda mayıs ayındayız ve yarım milyon turist gelmiş. Rusya'dan karşılıklı uçuşların başlamasıyla çok daha fazla turist bekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon"

Turizmde "Her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen ve Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Cem Kınay da vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarıyla gelen turist sayısının artacağını söyledi.

Salgın sürecinde de misafirlerin Türkiye'yi tercih ettiğine dikkati çeken Kınay, şunları kaydetti:

"Yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen turist rakamları, salgın sürecinde çok iyi. Her ne kadar önceki yıllarla kıyaslayamasak da salgın döneminde gelmeleri önemli. Rusya'dan uçuşlar durdurulmasaydı bu rakamlar çok yüksek olacaktı, yoğun talep vardı. Ruslar, bayramları döneminde başka ülkelere de tatile gitmedi. Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon. Özellikle Rusların, Almanların ve İngilizlerin en sevdiği destinasyon."

Antalya, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'ya 4 ayda 296 bin Rus turist geldi - Son Dakika


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