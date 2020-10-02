Antalyaspor, Malatya deplasmanına odaklandı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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