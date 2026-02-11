AP'den Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AP'den Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Kredi

11.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar avro kredi verilmesini onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sağlanmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Ukrayna, 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk AB kredisiyle desteklenecek.

Ukrayna destek kredisi ile ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olunacak.

Kredinin 30 milyar avrosu makro-finansal yardım veya bütçe desteği için kullanılacak. 60 milyar avro ise Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve askeri teçhizat tedarikini desteklemek için tahsis edilecek.

Ukrayna prensip olarak bu kaynağı AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yer alan savunma şirketlerinden alımlarda kullanacak.

Fonlar, Ukrayna'nın demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları gibi koşullara tabi olacak.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek kredi, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile ilerliyor. Bu kapsamda krediye Macaristan, Slovakya ve Çekya dışındaki ülkeler katılıyor.

Kaynak: AA

Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AP'den Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: AP'den Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.