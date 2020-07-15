Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi - Son Dakika

Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi

İrlanda-Apple ile AB arasındaki 13 milyar euroluk rekor davada mahkeme, Apple ve İrlanda lehine karar verdi.

İrlanda- Apple ile AB arasındaki 13 milyar euroluk rekor davada mahkeme, Apple ve İrlanda lehine karar verdi. Buna göre Apple İrlanda'ya 13 milyar euro ek vergi ödemek zorunda kalmayacak. Avrupa Birliği'nin (AB) yargı organı Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, teknoloji devi Apple ve İrlanda ile AB arasındaki davada Apple ve İrlanda lehine karar verdi.

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan Genel Mahkeme, Çarşamba günü, şirketin AB Komisyonu'nun istediğinin aksine, İrlanda'ya 13 milyar euro ödemek zorunda olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında Komisyon'un, iddiasında "gerekli yasal temele işaret etmede başarılı olamadığı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Komisyon'un Apple'a "özel ekonomik avantaj ve bu çerçevede devlet yardımı sağlandığı iddiasında haksız olduğu" belirtildi.


2016 yılında AB Komisyonu, İrlanda hükümetinin Apple'a gösterdiği vergi kolaylıklarını incelemeye almıştı. İncelemeler sonucunda Komisyon, vergi imtiyazlarının yasa dışı kamu teşviki kapsamına girdiği ve şirkete haksız rekabet üstünlüğü sağladığı için AB'nin rekabet hukukuna aykırı olduğu sonucuna varmıştı. Bu çerçevede Komisyon, Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Apple ve İrlanda da bunun üzerine temyize gitmişti.


2016 yılında komisyonun verdiği hükmü açıklayan AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager mahkemenin aldığı kararı inceleyeceğini söyledi. Vestager büyük şirketlerin vergi avantajı sağlama girişimlerinin takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.


Kararı hem Apple hem de İrlanda memnuniyetle karşıladı. İrlanda hükümeti, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "İrlanda şirkete özel muamelede bulunulmadığını her zaman açıkça dile getirmiştir. İrlanda Komisyon kararına karşı, şirkete herhangi bir devlet yardımında bulunmadığı temelinde temyize gitmiştir. Mahkemenin bugünkü kararı da bu tutumu destekler niteliktedir" ifadelerine yer verildi.


Apple CEO'su Tim Cook da AB Komisyonu'nun kararını dört yıl önce "tamamıyla siyasi bir saçmalık" olarak nitelendirmişti.


AB üyesi ülkelerde vergilendirme üye devletlerin sorumluluk ve yetkisi altında bulunuyor. Ancak AB, uluslararası şirketlere aşırı düşük özel vergi düzenlemeleri sağlanması gibi uygulamalara izin vermemek suretiyle, 27 üye ülke arasında adil oyun kurallarının korunması için çaba sarf ediyor.


AFP,AP/BÜ,SSB


(c)

Avrupa Birliği, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:19 

Son Dakika Ekonomi Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi - Son Dakika Ekonomi
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