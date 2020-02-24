Ara Güler fotoğrafları İzmir’de! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ara Güler fotoğrafları İzmir’de! - Son Dakika Ekonomi

Ara Güler fotoğrafları İzmir’de!

27 dakika önce

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi, Arkas Sanat Merkezi'nde açıldı.

Ara Güler fotoğrafları İzmir’de!, System.String[]

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi, Arkas Sanat Merkezi'nde açıldı.

Ara Güler, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ara Güler fotoğrafları İzmir’de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]