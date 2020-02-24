Ara Güler fotoğrafları İzmir’de!
27 dakika önce
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi, Arkas Sanat Merkezi'nde açıldı.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi, Arkas Sanat Merkezi'nde açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10
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