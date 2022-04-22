Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı

22.04.2022 09:45
Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı

Adana'da hafif ticari araçtan 820 bin lira çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da hafif ticari araçtan 820 bin lira çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mart'ta öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için banka şubesine gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın, 30 lira eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden banka şubesine girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alıp kaçtı.

Araca döndüğünde paranın olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu Ali Başak'a bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan parmak izi alan ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen İrfan D. ile Vedat E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin izine Mersin'in Tarsus ilçesinde ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, İrfan D. ile Vedat E.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise paralara rastlanmadı.

Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları reddedip, "Otomobil bizim. Olay günü oradan geçtik ancak parayı biz çalmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan D. ile Vedat E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı
Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı
Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı

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31 Mart, Adana, Banka, HP, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı - Son Dakika
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