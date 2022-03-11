Araştırma: Koronadan 18 milyon kişi öldü - Son Dakika
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Araştırma: Koronadan 18 milyon kişi öldü

11.03.2022 15:28
Araştırma: Koronadan 18 milyon kişi öldü

Bilim insanları, iki yıllık pandemi döneminde dünyada korona bağlantılı ölüm sayısının 18 milyonu geçtiği tahminini ortaya koydu.

Bilim insanları, iki yıllık pandemi döneminde dünyada korona bağlantılı ölüm sayısının 18 milyonu geçtiği tahminini ortaya koydu. Resmi verilere göre bu rakam 5 milyon 940 bin civarında.Yapılan bir araştırma, dünya çapında korona pandemisiyle bağlantılı ölümlerin, açıklanan resmi rakamlardan üç kat daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

Hakemli tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 döneminde dünya çapında 18,2 milyon kişinin korona bağlantılı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği tahminine yer verildi. Bill & Melinda Gates Vakfının finanse ettiği araştırmada resmi istatistiklerin tabloyu tamamen yansıtmadığı sonucuna varıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de pandemide gerçek ölüm sayılarının resmi verilerden iki ila üç kat daha yüksek olduğu tahminini dile getirmişti.

Araştırmada ölüm nedeninden bağımsız olarak pandemi dönemi öncesindeki ölüm sayılarıyla araştırılan dönemdeki sayılar karşılaştırıldı. Covid-19'un son iki yılda dünyada en sık görülen ölüm nedeni olduğuna yer verilen araştırmaya göre ölüm sayılarındaki en büyük artış Bolivya'da gerçekleşti. Araştırmaya göre normalin ötesine geçen ölüm sayılarında Latin Amerika, Doğu ve Orta Avrupa ile Sahra Altı Afrika'nın güney kesimleri ön sırada yer aldı.

"Kayıt sistemleri geliştirilmeli" çağrısı

Araştırmada pandeminin gerçek boyutlarının anlaşılabilmesi için dünya çapında ölüm kayıt sistemlerinin daha geliştirilmesi gerektiği, bunun küresel kamu sağlığı stratejileri ile pandeminin ve gelecekteki pandemilerin daha iyi takibi için gerekli olduğu kaydedildi.

DSÖ, tam iki yıl önce 11 Mart 2020 tarihinde korona salgınını resmen "pandemi" olarak sınıflandırmıştı. Devletlerin resmi kayıtlarına göre söz konusu dönemde dünya çapında toplam 5 milyon 940 bin kişi korona bağlantılı nedenlerle yaşamını yitirdi. Ancak araştırmacılar bu dönemde 12,3 milyon ölüm vakasının kayıtlara yansımadığını tahmin ediyor. Aradaki farkın, eksik teşhis ve aşırı yüklenme nedeniyle sağlık sistemine erişimin zorlaşması gibi nedenlere dayandığı belirtiliyor.

AFP,DW/ BK,ET

(c)

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Kaynak: Deutsche Welle

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