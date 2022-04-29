Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak - Son Dakika
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Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak

29.04.2022 12:04
Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak

Bilim insanları, küresel ısınmanın 2070'e kadar insanlar ve hayvanlar arasında 4 bin virüsün yayılmasına neden olacağı tespitinde bulundu.

Bilim insanları, küresel ısınmanın 2070'e kadar insanlar ve hayvanlar arasında 4 bin virüsün yayılmasına neden olacağı tespitinde bulundu.

CNBC'nin haberine göre, yeni bir araştırma, küresel ısınmanın hayvan türleri arasında yeni virüslerin yayılmasına neden olacağını ve ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıkların, hayvanlardan insanlara sıçraması riskini artıracağını ortaya koydu.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliğinin hastalıkların memeliler arasında bulaşması üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini inceledi.

Bilim insanları küresel ısınmanın 3 binden fazla memeli türünü göçe zorlayacağını ve bu türlerin birbirleriyle karşılaşmalarının 2070'e kadar 4 bin virüsün yayılmasına sebep olacağını belirtti.

Araştırmada, bu karşılaşmaların yüzde 90'ının yarasalar vasıtasıyla olacağı ve çoğunun Güneydoğu Asya'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Türlerin karşılaşmalarının nerede olacağını tahmin etmek için bilgisayar modellemesi kullanıldı.

Araştırmanın yazarlarından Greg Albery, bu virüslerin her birinin hayvan sağlığını etkileme ve insanlar arasında da yayılma ihtimali olduğunu söyledi.

Albery, 4 bin virüsün yayılmasının Kovid-19 salgını boyutunda yeni salgınlar anlamına gelmediğinin altını çizdi.

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Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak - Son Dakika


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