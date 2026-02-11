Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyonun ardından top kapma ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?