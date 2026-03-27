Arda Güler\'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman, İstanbul Bebek'te görüntülenince verdiği tepkiyle gündem oldu. Genç isim, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak dikkat çekti.

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Habertürk'ün haberine göre Bebek'te objektiflere yansıyan Nayman, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Günlük hayatında görüntülenmeye alışık olmadığı gözlenen Nayman'ın tavırları dikkat çekti.

"BEN ALIŞIK DEĞİLİM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Duru Nayman, "Beni neden çektiniz? Ben alışık değilim. İlk kez başıma böyle bir şey geldi" ifadelerini kullanarak röportaj talebini geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nayman'ın bu sözleri ve kameralara karşı verdiği tepki kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar genç ismin doğallığını konuşurken, bazıları da ünlü isimlerle ilişkisi sonrası bu ilgiyi normal karşıladı.