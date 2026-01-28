Rize'nin Ardeşen ilçesinde istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Bayırcık köyünde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Çökme sonucunda evde hasar oluşurken, vatandaşların zarar görmemesi için çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Heyelan bölgesinde hasar tespit çalışmalarının AFAD ekiplerince yarın yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ardeşen'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
